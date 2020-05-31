Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс-голові наглядової ради «Вектор Банку» у справі про виведення з фінустанови 28 мільйонів гривень.

«Встановлено, що з 2015 року посадові особи банку, зокрема голова наглядової ради, почали механізм протиправної діяльності, за якими працівниками банку видавалися кредити підконтрольним суб’єктам господарської діяльності. В подальшому, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, отримані таким чином кредитні кошти перераховувалися на рахунки пов’язаних з банком суб’єктів підприємницької діяльності, виводилися в готівку і привласнювались учасниками злочинної схеми», — повідомили в прес-службі ДБР.

За результатами діяльності зазначеної схеми посадові особи банку заволоділи коштами в сумі понад 28 млн гривень.

Слідчі центрального апарату ДБР повідомили про підозру у заволодінні цієї суми екс-голові наглядової ради «Вектор Банку» за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше SKELET-info повідомляв, що прокуратура міста Києва затвердила та направила до суду обвинувальний акт відносно трьох посадових осіб банку «Богуслав» та головного економіста Нацбанку, підозрюваних у нанесенні понад 20 мільйонів гривень збитків фінустанові.

SKELET-info

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Екс-голову спостережної ради «Вектор Банку» підозрюють в розкраданні 28 мільйонів оновлено: 31 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0