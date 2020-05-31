Певица Надя Дорофеева стильным нарядом подчеркнула длинные ноги

Прямо перед карантином поклонников группы “Время и стекло “ потрясла новость о распаде дуэта. Несмотря на популярность Позитива и Нади Дорофеевой, поклонники больше не увидят на сцене их вдвоем и не услышат от группы новых песен. Тем больше интересно поклонникам узнать, чем же собирается удивлять своих поклонников дальше Надя.

Ну а пока певица отдыхает и набирается сил перед новым стартом, подписчиков на ее странице в Instagram становится все больше.

Недавно Надя радовалась новому рекорду, за социальной жизнью певицы следят уже 5 миллионов подписчиков. Но певица не только любит их радовать своими соблазнительными снимками, но и проводит конкурсы.

В частности, она недавно объявила конкурс, главный приз в котором шикарный автомобиль Porsche Cayenne. Надя на снимке позирует возле автомобиля. При этом, певица выглядит, как всегда стильно и молодежно. На Наде белая укороченная толстовка, такого же цвета широкие спортивные брюки и легкая спортивная куртка. Спортивный наряд подчеркивает стройное тело певицы и ее длинные ноги.

Стоит отметить, что для многих молодых девушек Надя не только пример для наследования, но и икона стиля. Ее стильные образы вызывают восторг и восхищение у поклонниц, а парни просто сходят с ума от ее аппетитных форм. Тем более. что во время каждого выступления на сцене Надя радует фанатов зажигательными танцами в откровенных сценических костюмах.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 28 Май 2020 в 6:47 PDT

Будет ли Надя дальше выступать в таком же жанре и чем будет удивлять зрителя, станет известно уже совсем скоро. Поклонники уже ждут с нетерпением сольного дебюта Нади. С такой армией поклонников певица, без сомнения, обречена на успех.

: kyiv.ukrainianwall.com