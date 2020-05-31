В Одессе женщина под видом соцработницы обокрала пенсионера

Назвавшись представительницей пенсионной службы, женщина попала в квартиру 81-летнего потерпевшего и похитила около трех тысяч долларов и мобильный телефон.

Мужчина рассказал, что поводом для визита незнакомка назвала повышение пенсии, и для этого ей необходимо было проверить наличие некоторых документов. Приветливая гостья помогла пожилому мужчине в поисках документации, а когда ушла, потерпевший обнаружил пропажу своих сбережений и гаджета, сообщает полиция области.

Злоумышленницей оказалась 44-летняя жительница Киевского района Одессы, уже попадавшая в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления. Полицейские выяснили «схему», по которой правонарушительница выбирала потенциальную жертву. Сначала женщина общалась с доверчивыми жителями многоэтажки, узнавала, есть ли в доме одинокие пенсионеры, а уже потом начинала воплощать свой замысел в жизнь.

По месту жительства злоумышленницы правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли вещественные доказательства преступной деятельности. Среди них — коллекции марок, старинных монет и другие ценные вещи, происхождение которых женщина объяснить не смогла.

Сейчас работники полиции проверяют подозреваемую на причастность к другим преступлениям и устанавливают владельцев изъятого имущества.

: journalist.today