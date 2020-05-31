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Ученые нашли связь между определенными генами и восприимчивостью к разным языкам

31.05.2020

Люди с определенными особенностями гена ASPM лучше воспринимают лексические тона кантонского диалекта китайского языка.

К такому выводу пришли ученые из Гонконга. Авторы полагают, что результаты работы говорят о том, что тонкие генетические различия могут лежать в основе построения языков, на которых люди говорят в разных регионах мира. Статья команды опубликована в издании Science Advances, передает Naked Science.

Сегодня в мире существует более 7000 живых языков. По одной из классификаций, все они делятся на тонические и атонические: в первой группе ударный слог выделяется тоном. Кантонский диалект, один из вариантов китайского языка, относится к тоническим. Авторы работы под руководством Патрика Чун Мана Вонга, профессора когнитивной неврологии факультета лингвистики и современных языков, привлекли для своего исследования более 400 носителей кантонского диалекта.

Более ранняя работа ученых из Эдинбургского университета показала, что люди с определенными генотипами генов ASPM и MCPH чаще оказываются носителями тонических языков. Эти гены связаны с ростом мозга, и определенные генотипы чаще встречаются в популяциях стран Африки к югу от Сахары, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Интересно, что языки в этих регионах с большей вероятностью будут языками тонов (однако тонические элементы свойственны и некоторым современным европейским языкам, например шведскому или норвежскому, а в прошлом такие признаки были у еще большего числа языков). Полученные шотландскими лингвистами результаты породили то, что сейчас называется генетической гипотезой эволюции языка. Однако само исследование не дало прямых доказательств связи между этими генами, связанными с ростом мозга, и восприятием тона.

Профессор Вонг и его команда хотели получить прямые доказательства предполагаемой связи между этими генами и восприятием лексического тона у говорящих на кантонском. В течение нескольких лет (с 2015 года) добровольцы, участвовавшие в исследовании, проходили тесты на прослушивание. Также у них брали образцы слюны для генетического тестирования, проводимого профессором Ричардом Квонг Ваем Чоем, доцентом кафедры акушерства и гинекологии медицинского факультета и заместителем директора Центра пренатальной генетической диагностики при Китайском университете Гонконга.
Результаты показали, что около 70% участников несут пару Т-аллелей, представляющих генотип ТТ гена ASPM, и, что интересно, эти люди также обладают более высокой способностью воспринимать тон кантонского языка. Остальные участники, которые имели другой генотип, столкнулись с большими трудностями с кантонскими тонами. Также были изучены другие гены, связанные с ростом мозга и языком, но корреляции с восприятием тонов не обнаружилось. При этом также у носителей специфического ТТ-генотипа не нашли каких-либо других корреляций с любым другим аспектом поведения и способностей.

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Авторы предполагают, что именно по причине этих генетических особенностей предки современных китайцев могли начать использовать тонические сочетания как основу языковой структуры. Как таковая лексическая особенность тона китайского языка поддерживается и сохраняется в процессе эволюции языка.

Предыдущее исследование этих же авторов показало, что восприятие тона было тесно связано с обучением музыке. Применительно к текущей работе обнаружилось, что музыкальный опыт, по-видимому, улучшает способность восприятия тона у тех, кто не имеет генотипа TT гена ASPM и подвержен генетическому риску. Те, у кого был выявлен генотип ТТ, почти одинаково хорошо справлялись с заданием на восприятие тона — и в случае наличия музыкального образования, и тогда, когда его не было.

Ученые предполагают, что их результаты можно использовать с целью ранней диагностики расстройств аутистического спектра: для носителей китайского есть связь между РАС и нарушениями восприятия тона.

Безусловно, несмотря на найденные связи, такая сложная междисциплинарная тема нуждается в дальнейшем изучении. Как минимум необходимо провести подобные исследования на носителях других языков тонической группы.

: socportal.info

 

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