Вчені знайшли людину, кров якої блокує коронавірус

Зразки крові пацієнта, у якого в 2003 році діагностували коронавірусну атипову пневмонію, містили антитіло, яке блокувало новий коронавірус, SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Рівненська обласна бібліотека.

Ця людина може допомогти вченим у пошуку методів боротьби з новим коронавірусом, який викликав пандемію COVID-19, запевняють медики.

Антитіла є частиною імунної системи організму на патогени. Це конкретне антитіло, яке дослідники називають S309, продемонструвало сильну здатність зв’язувати і відключати спайковий білок на SARS-CoV-2, який дозволяє вірусу проникати в клітини, відзначають вчені з Медичної школи Університету Вашингтона, які брали участь в дослідженні. Оскільки вивчення клітин проводилося в лабораторії, потрібно набагато більше досліджень, щоб показати, чи буде це антитіло ефективно протидіяти SARS-CoV-2 у людей.

У заяві йдеться, що компанія Vir Biotechnology швидко розробила антитіло для розробки і тестування, сподіваючись почати клінічне випробування на людях. Отримані дані «прокладають шлях» для використання S309, або окремо, або в складі «коктейлю антитіл», для профілактики або лікування COVID-19 (захворювання, викликаного новим коронавірусом).

Багато лабораторій наразі шукають так звані «нейтралізуючі антитіла», які блокують патоген від зараження клітин, для лікування COVID-19. Але на відміну від більшості попередніх досліджень, які шукали ці антитіла у людей, у яких був COVID-19, нове дослідження шукало їх у людини з інфекцією SARS ще в 2003 році. «Це те, що дозволило нам рухатися так швидко у порівнянні з іншими групами», — сказав співавтор дослідження Девід Віслер, доцент кафедри біохімії в Медичній школі Університету Вашингтона.

Серед 25 досліджених антитіл автори виявили кілька антитіл, які можуть зв’язуватися з SARS-CoV-2, і одне з них, зокрема, S309, являло собою «сильне» нейтралізюче антитіло. Коли дослідники об’єднали S309 з іншими антитілами, які мали більш слабку активність проти SARS-CoV-2, цей «коктейль антитіл» ще більше посилив нейтралізацію SARS-CoV-2. За їхніми словами, такий коктейль може бути використаний як профілактичне лікування.

Цікаво, що раніше старший викладач кафедри вірусної імунології Бірмінгемського університету Занія Стаматакі заявила, що вакцина від нового вірусу є «в межах досяжності». За її словами, у більшості інфікованих пацієнтів виробляються антитіла і є доказ відповідної відповіді Т-лімфоцитів. «Хоч ми і не знаємо, чи є ця реакція захисною, вона може свідчити про імунологічну пам’ять — наріжний камінь вакцинації. Вакцини будуть покращувати і збагачувати, щоб викликати імунну відповідь сильніше, ніж природна інфекція», — наголосила вона. Крім того, коронавіруси мутують повільніше, ніж інші віруси, наприклад, грип. Досвід SARS і MERS показав, що антитіла можуть зберігатися протягом 1−2 років після одужання. А нове дослідження показує, що деякі антитіла активні близько 17 років.

: rivnepost.rv.ua

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