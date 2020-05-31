На Харківщині затримано рецидивіста, який останнім часом скоїв 8 крадіжок

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області. 31-річний чоловік, мешканець селища Андріївка, виявився причетним до 8 епізодів крадіжок на Балаклійщині. Також під час розшукових дій поліціянти встановили, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності та встиг посидіти у в’язниці, з якої нещодавно звільнився.

Сам крадій зізнався, що за останні чотири місяці скоїв вісім крадіжок, а також грабіж в Андріївці. Він розповів про те, що придивлявся до будинків без господарів та планував свої крадіжки саме в тих будинках, де тривалий час нікого не було.

: objectiv.tv

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