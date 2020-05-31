Медики назвали самые вредные для здоровья каши

Если вы любите каши и они часто бывают в вашем рационе – будьте осторожны, ведь польза некоторых из них сильно преувеличена.
Медики рассказали, от каких каш вреда больше, чем пользы.
Рис
В этой крупе нет практически ничего полезного. В белом шлифованном рисе напрочь отсутствуют витамины, клетчатка и микроэлементы.
Чего нельзя сказать о его “сородиче” – неочищенном буром рисе. По свойствам они совершенно разные. Этот вид риса будет полезен тем, кто следит за своим здоровьем и фигурой.
Но при этом важно помнить, что даже каши из нешлифованного риса нужно употреблять в дозированном количестве, поскольку их калорийность все равно довольно высокая.
Манная каша
Помните, в детстве нам постоянно давали манную кашу на молоке? Это и правда полезно, поскольку она способствуют росту и развитию в детском возрасте. А вот взрослые от такой каши могут получить только лишние килограммы.
Манная каша – очень калорийная и по энергетической ценности может “переплюнуть” некоторые десерты. Помимо этого данная каша способствует скачкам уровня инсулина в крови.
К примеру, в 100 г манной каши — 173 ккал, а в таком же количестве шоколадного пудинга — 150 ккал.
Перловая, овсяная, ячневая каши
Белок злаковых, который содержится в этих кашах, опасен для людей, которые страдают от непереносимости глютена. Чтобы понять относитесь ли вы к их числу нужно всего-лишь вспомнить свои ощущения после употребления одной из этих каш. Если возникает дискомфорт в кишечнике, вздутие или боль в суставах, значит от глютена в рационе следует отказаться.
: zdorove.clutch.ua