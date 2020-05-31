В ООН назвали страну с наивысшей смертностью от COVID-19

Наивысшая смертность вследствие заражения коронавирусной инфекцией наблюдается в Йемене.

Об этом в четверг, 28 мая, рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, нет страны более пострадавшей от вируса, чем Йемен.

«В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19 — 70% из тех, кто заболел, умирают», — сказал Гутерреш на пресс-конференции.

Всего по стране смертность составляет порядка 17%. Гутерреш выразил надежду, что международное сообщество окажется финасовую помощь йеменцам.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила о планах предоставить Йемену дополнительно 32 тыс. тестов на коронавирус.

В апреле арабская коалиция объявила о прекращении военной операции в Йемене из-за распространения коронавируса.

: ru.slovoidilo.ua