Симптоми раку легенів. Звертайте увагу на стридор

Одним з симптомів, що вказують на можливий рак легенів, є стридор – шумне, свистяче дихання. Про це розповіли фахівці Національної служби охорони здоров’я Великобританії National Health Service (NHS).

Рак легенів намагається залишатися нерозпізнаним як можна довше, тому важливо вміти бачити симптоми захворювання, коли вони проявляються. Стридор, за словами британських медиків, є однією з ознак небезпечного стану. Вони закликають завжди звертати увагу на це явище. Стридор – це термін, що означає наявність шумів, свисту, різких звуків при диханні. «Зазвичай він чутний при вдиху через часткову обструкцію дихальних шляхів, відчувається як позагрудний – в трахеї, гортані, глотці. Може починатися з низьких звуків і переростати у високі при більш енергійному диханні», — розповіли експерти в публікації Express. Вони звертають увагу на те, що стридор не завжди є симптомом раку легенів. Він часто зустрічається у дітей при інфекціях верхніх дихальних шляхів. Хронічний стридор у них може бути обумовлений вродженими захворюваннями

«Стридор у дорослих зустрічається набагато рідше. Будучи хронічним, він часто вказує на серйозну патологію», — заявили представники NHS. Лікарі констатують: симптоми раку легень мають тенденцію розвиватися в міру прогресування хвороби. Крім стридора, однією з характерних ознак є кашель, який триває два-три тижні. Рак легені також може вплинути на дихання людини: можуть виникати біль при диханні, задишка. Іншими симптомами онкологічного захворювання можуть бути: повторювані грудні інфекції кров в слині, при кашлі постійна втома, брак енергії незрозуміла втрата апетиту, ваги. Наступні симптоми раку легенів менш поширені, але також можуть зустрічатися: зміни зовнішнього вигляду ваших пальців – збільшення їх вигину, потовщення кінчиків утруднене ковтання (дисфагія) або біль при ковтанні набряк обличчя, шиї біль у плечі

: cikavosti.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.