Українець схрестив «Таврію» і Lamborghini

В Україні з’явилася незвичайна модель Lamborghini.

Як стало відомо виданню Твоя МАШИНА, умілець із Запоріжжя «схрестив» стареньку «Таврію» з шикарним суперкаром Lamborghini. Щоправда український автомобіль схожий на італійського брата лише тим, що в обох двері відкриваються вертикально. Далі спільні риси закінчуються.

За словами власника незвичайного авто, його доволі часто зупиняли співробітники правоохоронних органів, тож він уже давно звик до посиленої уваги з боку співвітчизників.

: mashyna.com.ua