Єва Лонгорія приїхала на роботу у ідеальній спідниці

Єва Лонгорія чемно відсиджувала карантин і компанії чоловіка та дворічного сина Сантьяго, але вже вчора красуня прибула в Лос-Анджелес.

Тут у зірки відбулася ділова зустріч з приводу зйомок нового фільму “Flamin Hot”, режисером якого вона виступить. Фільм розповідає про творця знаменитих чіпсів, який почав свою кар’єру в найбільшій компанії прибиральником.

В Місто ангелів Лонгорія прибула в білій майці, бежевій плісированій спідниці з поясом і золотих сандаліях в грецькому стилі. З собою актриса взяла білий кардиган, а також не забула про маску.

: bilshe.com

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