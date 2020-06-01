У Польщі на дні озера знайшли тіла двох молодих українців

Вони позичили моторного човна, щоб попливти ним на закупи, але назад не повернулися. Поліція розглядала кілька сценаріїв, що могло трапитися.

Тіла двох молодих чоловіків знайшли через тиждень після старту активних пошуків.

Як повідомляє портал Yavp.pl, рятувальники виявили тіла громадян України у вівторок, 26 травня, на замуленому дні Нововарпінського озера, розташованого в Щецинській затоці.

Обидва українці зникли в неділю ввечері, 17 травня, в Щецинській затоці. Вони позичили моторного човна, щоб попливти ним на закупи, але назад не повернулися.

Те, що з ними щось трапилося, стало відомо вже в понеділок: власник човна помітив, що його не повернули, й повідомив про зникнення. Човен знайшли перевернутим наступного дня у південній частині Щецинської затоки. Пізніше неподалік натрапили також на одяг одного з чоловіків. Ймовірно, українці випали за борт.

Останній раз їх бачили, коли молодики пливли затокою неподалік міста Нове Варпно. Після цього зв’язок з ними зник.

Поліція розглядала кілька сценаріїв, що могло трапитися. Серед них навіть те, що громадяни України могли нелегально перетнути кордон з Німеччиною. Однак поліцейський собака не взяв сліду чоловіків на березі. Крім того, за цей час обидва зниклих так і не вийшли на контакт з рідними та знайомими…

: ogo.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.