Науковці виявили, що коронавірус є смертельно небезпечним для хворих на рак

У хворих на рак більше шансів померти від COVID-19 протягом місяця, ніж у пацієнтів без онкологічних захворювань

Про це свідчать результати відразу двох досліджень, повідомляє Depo.ua з посиланням на АР.

Як зазначає видання, це найбільші дослідження за участі людей з обома захворюваннями (раком і коронавірусом) у Сполучених Штатах, Великій Британії, Іспанії та Канаді. Їх результати опубліковані 28 травня в журналі Lancet і обговорюватимуться в ці вихідні на онлайн-конференції Американського товариства клінічної онкології.

“У тих, хто захворів на COVID-19, було набагато більше шансів померти протягом місяця, ніж у тих людей, які заразилися без раку”, – йдеться у повідомленні.

В одному дослідженні наголошується, що з 928 людей з COVID-19, які хворі на рак або хворіли раніше, половина були госпіталізовані, з них 13% померли.

Друге дослідження охоплювало 800 пацієнтів з різними типами раку і COVID-19. Воно засвідчило більш високий рівень смертності – 28%. Ризик смерті в дослідженні підвищувався з віком та іншими проблемами зі здоров’ям пацієнтів, такими як високий кров’яний тиск.

Дослідження мають велике значення: щорічно в Сполучених Штатах діагностується понад 1,6 млн нових ракових захворювань, зараз на лікуванні перебувають кілька мільйонів американців, загалом близько 20 мільйонів людей вижили.

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