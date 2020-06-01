Цены на автогаз за неделю выросли на 7%

В последние недели эксперты топливной и энергетической сферы наблюдают тенденции к сохранению цен на бензин и дизтопливо, а вот на автогаз цена постоянно увеличивается.

Портал “Экономическая правда” рассказывает, что на топливном рынке в ближайшее время произошли разительные изменения. За неделю 22-29 мая средняя розничная цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 7% до 10,20 гривен за литр.

Такие данные предоставляет мониторинговый ресурс “Консалтинговой группы А-95”, передает.

В сообщении сказано, что в целом, с начала мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн за литр.

На текущей неделе небольшую динамику роста розничных цен (на 20-25 копеек за литр) показала сеть “Привата”. Стоит сказать, что именно представители этой группы лоббируют поднятие акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо.

В то же время на сети АЗС OKKO средняя цена повысилась на 50 копеек за литр, на WOG – на 80 копеек за литр.

Напомним, средняя цена автогаза в розничных сетях АЗС 27 мая повысилась на 14 копеек за литр – до 10,01 гривен за литр.

По мнению юристов, в случае принятие закона о подорожании акциза на автогаз и дизтопливо, сначала подорожает топливо на заправках. После чего повышение цен коснется всех продуктов, которые доставляются с помощью транспорта.

Из-за потерь в производстве продукции, а также увеличения расходов на топливо, на всех уровнях и этапах состоится подорожание продуктов. По мнению экспертов, подорожает хлеб, одежда и проезд в общественном транспорте.

Истоник: kyiv.ukrainianwall.com