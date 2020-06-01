Личный тренер рассказал, как Джессика Симпсон сумела сбросить 45 кг

Джессика Симпсон не делала для похудения ничего такого, что недоступно каждому из нас.

Не выдержав разговоров вокруг своей подопечной Джессики Симпсон, личный тренер американской певицы и актрисы Харли Пастернак рассказал, как на самом деле ей удалось достичь впечатляющего результата.

Напомним, после третьих родов звезда весила 108 кг, и всего за полгода (!) ей удалось похудеть на 45 кг, пишет WomanEL.

Трудно поверить, но никаких операций трижды мама не делала и даже не истязала себя в спортзале целыми днями, как другие звезды.

По словам персонального тренера, главной физической активностью для Джессики он сделал ходьбу.

Начав с 6 тысяч шагов в день, постепенно 39-летняя артистка стала делать по 14 тысяч шагов в день.

Чтобы увеличить физическую активность не в ущерб своей семье, Симпсон стала совершать прогулки всей семьей и добавила ходьбу по беговой дорожке во время телефонных звонков и просмотра телевизора.

В целом, актриса поставила себе за цель не просто похудеть, но и полностью изменить свои привычки, чтобы удержать вес на всю жизнь.

Поэтому экстремальной диеты тоже не было — врач-диетолог просто помог знаменитости найти более здоровую альтернативу ее любимой еде и сделать превалирующими в рационе белки и овощи.

В итоге Джессика питается пять раз в день — три основных приема пищи и два перекуса (чаще всего, зеленая фасоль с сыром пармезан или миндаль).

Сейчас звезда явно вошла во вкус и начала тренироваться более интенсивно, о чем свидетельствует ее недавнее фото со стальными мышцами, взорвавшее Инстаграм.

: womanel.com