МОЗ змінить стратегію до другої хвилі коронавірусу

На Україну чекає друга хвиля епідемії коронавірусу, як це зазвичай буває з грипоподібними захворюваннями.

Боротьба з коронавірусом під час другої хвилі епідемії буде будуватися на основі нової стратегії. Про це в п’ятницю, 29 травня, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Прямий.

Він припустив, що Україні слід готуватися до другої хвилі епідемії коронавірусу, тому що вона може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

Тепер МОЗ не має наміру ініціювати загальний карантин, який привів до тяжких економічних наслідків для країни.

“Ми повинні готувати систему охорони здоров’я до цього, щоб не вводити тотальний карантин. Коли ми вперше заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи. Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля”, – сказав Ляшко.

: bizua.org

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