Володимир Остапчук підкорив мережу романтичною фотосесією з новою дівчиною

Ба більше, закохані також поділилися подробицями своїх стосунків, де розповіли, яким чином їм вдається залагоджувати усі конфлікти.

Так, після того, як український шоумен та телеведучий Володимир Остапчук нарешті розсекретив ім’я нової обраниці, закохані все частіше привертають увагу мережі до себе.

Для видання “JetSetter” Володимир та його кохана дівчина Христина Горняк знялися у романтичній фотосесії. Чоловік постав у костюмі, а Христина, своєю чергою, приміряла низку розкішних суконь.

Закохані цілуються, ніжаться та посміхаються одне одному в очі.

Під час свого інтерв’ю для джерела, Володимир розповів, хто перший у їх стосунках залагоджує конфлікти.

“По-різному, хтось завжди перший робить крок. Ми дуже емоційні персонажі, живі такі, знаєте… Але насамперед маємо повагу одне до одного, тому швидко йдемо до перемир’я.”

Ба більше, закохані поділилися своїми планами, куди планують поїхати в першу чергу, коли ситуація у світі з коронавірусом трішки згасне. За словами Володимира, Христина залежна від сонця, тому після відкриття кордонів вони одразу вирушать до моря.

“І взагалі у мене є три кити, на яких тримається щастя людини: робота, кохана людина і можливість подорожувати.”

: wona.com.ua

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