Забезпечених жителів КНДР із-за кризи примушують купувати держоблігації

Заможних жителів КНДР примушують вкласти кошти в бюджет країни, купуючи держоблігації, пише FInancial Times.

За даними видання, вперше з 2003 року КНДР випускає держоблігації, якими бюджетні організації будуть розплачуватися з постачальниками всередині країни. На це піде близько 60% випущених бондів, в той час як не менш 40% будуть зобов’язані придбати багаті північнокорейці. Першою про це написала південнокорейська газета Daily NK, на яку пізніше послалося рейтингове агентство Fitch.

За інформацією FInancial Times, Північна Корея зіштовхнулася з важким з 1997 року економічним спадом через коронавіруса і міжнародних санкцій. На думку експертів, опитаних виданням, випуск держоблігацій свідчить про вирішення Кім Чен Ина відновити централізоване управління економікою країни та відмовитися від введення ринкових елементів.

Експерти підкреслюють, що забезпечених жителів Північної Кореї примушують купувати облігації в якості демонстрації своєї лояльності. При цьому гарантій повернення коштів у покупців облігацій немає, так як більшість північнокорейських керівників не є компетентними у прийнятті інвестиційних рішень і наданні соціальних послуг.