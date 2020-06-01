Національне агентство протидії корупції опублікувало декларацію голови Служби безпеки Івана Баканова. Однак в ній не зазначена іспанська фірма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, якої, за даними журналістів «Схем», Баканов керує з 2015 року.

За минулий рік Баканов заробив 107 000 грн за роботу на Квартал-95 і 536 тис. грн на посаді глави СБУ. На його рахунках – $17 тис., 233 євро і менше 1000 грн. Його дружина отримала 237 000 доходу від підприємницької діяльності 27 000 зарплати. Готівкою сім’я Баканов зберігає $170 тис.

Баканов володіє квартирою в Києві площею 56 квадратних метрів за приблизно 1 млн грн, третю квартири в Кривому Розі і будинком, який знаходиться на стадії будівництва. Його дружина задекларувала квартиру в Києві, яка була куплена у 2000 році за 18 тис. грн.

Подружжя також володіють чотирма земельними ділянками в Києво-Святошинському районі.

У дружини є Volkswagen Touareg 2012 року вартістю 475 тис. грн і Volkswagen Passat за 111 тис. грн, на який Баканову надано право безкоштовного користування.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження про можливе зловживання владою та ряду інших кримінальних правопорушень Бакановым.

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ДОСЬЄ: Іван Баканов. Або дещо про «стелі компетентності»

SKELET-info

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Оприлюднена декларація Баканова, яка була засекречена оновлено: 1 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0