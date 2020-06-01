Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував електронну декларацію, згідно з якою він зберігає $347 тис. і 50 тис. євро. Єрмак також зберігає 26 тис. 803 грн в «ОТП Банку» та 609 грн в «Кредобанку», повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Єрмак також задекларував майже 256 тисяч гривень доходу в 2019 році.

Заробітки за минулий рік Єрмак отримав від підприємницької діяльності в своїх юридичних компаніях. Зокрема, в «Міжнародна правнича компанія» і в «Медійній групі європейського партнерства».

Також Єрмак ще повинен за кредитом «Альфа-Банку більше 3,3 мільйонів гривень. При цьому 3,2 мільйона гривень у минулому році він витратив на покупку автомобіля Mercedes-Benz S350 2019 року випуску.

У 2005 році Єрмак придбав квартиру в Києві площею 107,8 кв. м за 3,5 млн гривень. З серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який належить Андрію Ерошову.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в березні Єрмак заробив більше президента володимира Зеленського.

Також Єрмак перед карантином купив собі Mercedes за 3 мільйони.

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Єрмак взяв 3 мільйона кредиту і зберігає готівкою $347 тисяч оновлено: 1 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0