У Криму батько напився і втратив шестирічну доньку

У МНС Криму повідомили, що на півострові 31 травня загубилася 6-річна дівчинка. Інцидент стався в селищі Леніно. До пошуків дитини залучили 14 одиниць техніки та 55 чоловік.

Дівчинку, яка народилася в 2014 році, звуть Карина. Вона загубилася під час прогулянки разом з батьком і його друзями. Компанія збиралася ловити рибу. Дорослі почали розпивати алкоголь, і дитина зник з їхнього поля зору. У поліцію про зникнення дівчинки повідомила її бабуся. У Слідчому комітеті порушили кримінальну справу за фактом події.