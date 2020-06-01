Мішустін назвав основну мету плану з відновлення економіки

Загальнонаціональний план дій з відновлення економіки країни має забезпечити вихід на траєкторію зростання. Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

“Основна мета плану – вихід на стійку траєкторію економічного зростання, збільшення доходів громадян на підставі використання сучасних технологій, цифровізації, нових можливостей ринку праці, освіти, швидкого та якісного будівництва житла“, – підкреслив Мішустін.

Прем’єр переконаний, що новий документ дозволить провести структурні зміни в галузі.

Він додав, що документ підготували з участю регіонів і представників бізнесу.

Нагадаємо, у квітні президент Росії Володимир Путін доручив кабміну підготувати до 1 червня загальнонаціональний план з відновлення країни від наслідків пандемії коронавіруса.

Віце-прем’єр Юрій Борисов раніше розповів, що цей план розрахований на поточний і наступний роки. Його мета – забезпечити динамічний вихід країни з кризи на ті параметри, які були до нього.