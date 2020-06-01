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Екс-регіонал Вілкул отримав медаль від міністра оборони

01.06.2020

Міністр оборони Андрій Таран нагородила медаллю «За сприяння Збройним силам України» мера Кривого Рогу, колишнього члена Партії регіонів Юрія Вілкула.

Як повідомляє прес-служба Криворізької міськради, Вілкул отримав медаль за сприяння і допомогу військовим, а також за внесок, який робить місто в розвиток інфраструктури 17-ї окремої танкової бригади».

Нещодавно за рахунок міського бюджету у 17-й окремій танковій бригаді був проведений капітальний ремонт казарми. Також сказано, що сьогодні в Кривому Розі діє розширена програма допомоги військовослужбовцям учасникам АТО і їх сім’ям.

З 2014 року за розпорядженням Вілкула був створений міський штаб допомоги військовослужбовцям, був організований збір, придбання і передача військовослужбовцям, які перебували в зоні проведення АТО, засобів індивідуального захисту, обмундирування, засобів зв’язку і спостереження, запчастини для автомобілів, транспорт і т. д.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Таран купив авто за дуже низькими цінами.

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Екс-регіонал Вілкул отримав медаль від міністра оборони оновлено: 1 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

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