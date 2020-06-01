Міністр оборони Андрій Таран нагородила медаллю «За сприяння Збройним силам України» мера Кривого Рогу, колишнього члена Партії регіонів Юрія Вілкула.

Як повідомляє прес-служба Криворізької міськради, Вілкул отримав медаль за сприяння і допомогу військовим, а також за внесок, який робить місто в розвиток інфраструктури 17-ї окремої танкової бригади».

Нещодавно за рахунок міського бюджету у 17-й окремій танковій бригаді був проведений капітальний ремонт казарми. Також сказано, що сьогодні в Кривому Розі діє розширена програма допомоги військовослужбовцям учасникам АТО і їх сім’ям.

З 2014 року за розпорядженням Вілкула був створений міський штаб допомоги військовослужбовцям, був організований збір, придбання і передача військовослужбовцям, які перебували в зоні проведення АТО, засобів індивідуального захисту, обмундирування, засобів зв’язку і спостереження, запчастини для автомобілів, транспорт і т. д.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Таран купив авто за дуже низькими цінами.

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Екс-регіонал Вілкул отримав медаль від міністра оборони оновлено: 1 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0