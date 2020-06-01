Собственников подержанных авто обложили налогами

В Украине вырос налог на продажу подержанных автомобилей, которые ранее были очень популярны. Сейчас же, -из-за изменений в законодательстве, продать подержанный автомобиль будет стоить дороже.

Речь идет о законе, который вносит правки в Налоговый кодекс. Теперь государству нужно заплатить тем, кто продает три и более автомобилей в год. Закон прежде всего ударит по перекупщикам, которые зарабатывают на перепродажах автомобилей.

Законом предусмотрено, что если продавец продал один автомобиль в год, то налог не взымается. При продаже двух авто в год положено заплатить 5 процентов.

Ну а доход от продажи третьего и последующих объектов движимого имущества, полученный в течение года, облагается налогом по ставке 18 процентов.

: fbc.net.ua