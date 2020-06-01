Поляків: Сумки з готівкою з підпільних казино їдуть в бік РФ

Народний депутат Антон Поляків вважає, що законопроект №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» повинен сприяти виведення грального бізнесу з тіні.

Про це він розповів інтернет-виданню Новини України — From-UA.

Народний депутат нагадав про те, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу «Прямий» розповів, що законопроект №2285-д потребує доопрацювання і внесення на розгляд у другому читанні буде ухвалений, ймовірно, на наступній сесії. Тоді ж він сказав, що в законі є спірні моменти і що його «надмірна зарегульованість» не може сприяти ефективності. Але, не дивлячись на це, сам законопроект досі так і не винесли на розгляд.

«Сам закон №2285-д про легалізацію грального бізнесу ще в першому читанні був прийнятий 16 січня. Законопроект підтримали 260 народних депутатів. І перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада планує розглянути закон про гральний бізнес на засіданні 21 травня. Так що ж сталося? Чому закон не вноситься на розгляд, незважаючи на те, що говорилося раніше? Як же цей закон буде регулюватися, і ховатися від корупції?» — задає питання Поляків.

Нардеп стверджує, що поки влада тягне з аналізом і розглядом законопроекту, готівкові гроші з підпільних казино їдуть у Росію, а не у вигляді податків йдуть в Українську казну.

«В парламенті на цей рахунок йде досить багато дискусій щодо того, яким повинен бути цей законопроект і що в ньому потрібно змінити. Одне скажу точно: законопроект повинен сприяти виведення грального бізнесу з тіні та створення прозорих умов для всіх компаній, які працюють на цьому ринку. Все має бути легально, зрозуміло і чесно. І, головне, щоб у державний бюджет надходили податки, а не так, як зараз, коли сумки з готівкою з підпільних казино їдуть в бік РФ. Якраз питання оподаткування потребує детального підрахунку та аналізу з боку Кабінету Міністрів, чого, на жаль, ми поки що не побачили. Це одна з причин, чому це питання продовжує залишатися в підвішеному стані. Моя суб’єктивна думка полягає в тому, що шляхом створення різного роду заборон ситуація не зміниться в кращу сторону. Якщо влада не створить легальний ринок,компанії будуть користуватися різного роду тіньовими схемами», — резюмував Поляків.

В тему: Азартний напівфабрикат: хто і чому поспішає з легалізацією грального бізнесу

Поляків: Сумки з готівкою з підпільних казино їдуть в бік РФ оновлено: 1 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0