Білецький приховав з декларації сім’ю і живе в квартирі батька

Колишній народний депутат і глава «Нацкорпуса» Андрій Білецький подав декларацію про доходи, де є кілька дивацтв. Як повідомляє видання 368.media, політик не вказав у документі дружину і сина.

У декларації зазначено, з 1996 року Білецький живе в оформленої на батька квартирі в Харкові. «Цікаво, що в попередніх своїх деклараціях Білецький чомусь цю квартиру не вказував, хоча за законом мав. Не вказує в деклараціях Білецький також дружину Юлію і сина Олександра, а також київську квартиру дружини, що досить важливо — не мають житла у Київі або ближньому передмісті нардепам покладена компенсація, і Білецький теж її отримував», – пише ЗМІ.

Журналісти також нагадують, що, наприклад, в декларацію за 2016 рік Білецький вніс тільки зарплату і фінансові активи.

Згідно з документами, їздить політик на партійному Volkswagen Multivan, купленому в 2018 році і оформленому на якогось Владислава Никанорова.

Дохід за минулий рік Білецького склав 640,2 тис. грн, включаючи компенсацію за житло та проїзд. В той же час його фінансові активи на кінець 2019 годп складали трохи більше тисячі гривень і $15 тис.

«Варто зазначити, що на кінець 2018-го у нього було понад 1,1 млн гривень і 4,8 тис. євро, але, як виявилося, в 2019-му він неабияк витратився: у січні витратив 140,5 тис. гривень на благодійність, в кінці травня, коли стало відомо про майбутні позачергових виборах, вклав 888 тис. гривень у свою партію, а в липні за 105 тис. гривень придбав якесь рухоме майно, яке не сказано», – зазначають журналісти.

Крім «Національного корпусу» Білецький контролює ще ряд активістів — це харківська організація «Патріот України», зареєстрована в Києві ГО «Громадянський корпус «Азов», харківське ГО «Слобідський крайовий козацький кіш» та київське ГО «Асоціація нардепів-учасників бойових дій».

Як повідомляв SKELET-info, раніше Білецький озвучив цифри «відкатів» при закупівлі для Нацгвардії.

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SKELET-info

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Білецький приховав з декларації сім’ю і живе в квартирі батька оновлено: 1 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0