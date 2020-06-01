Через зґвалтування у Кагарлику вже звільнили 10 поліцейських

Перший етап службового розслідування стосувався 19 працівників поліції Кагарлицького райвідділку. Як наслідок, уже звільнені 10 з них.

Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів про результати першого етапу внутрішнього розслідування у райвідділку Кагарлика. За його словами, вже після цього етапу там звільнили 10 працівників поліції. Метою нашого розслідування є встановити причини й умови, які зробили можливими цей злочин, заявив Андрій Нєбитова в проєкті “Свобода слова Савіка Шустера”, повідомляє 24 канал.

“Нині нам головне не допустити, щоб такі страшні речі могли повторитися. Поліцейські, які причетні до цього злочину, будуть покарані”, – заявив керівник обласної поліції. Перший етап службового розслідування стосувався 19 працівників поліції Кагарлицького райвідділку. Як наслідок, уже звільнені 10 з них. Раніше, захист постраждалої заявляв, що підозрюваних у цій справі може бути більше ніж двоє поліцейських. Мовляв, ще кілька працівників поліції були у відділку й чули, як їхні колеги знущалися з людей. Як повідомляв УНІАН, поліцейські у райвідділку поліції в Кагарлику 22 травня зґвалтували 26-річну жінку, а молодого хлопця били й катували. Обвинуваченими працівниками поліції виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, зараз тримає слідство. Все відділення Кагарлицької поліції також розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію. 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.

: unian.ua

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