Надя Дорофеева рассказала, как борется с тревожностью

Известная певица Надя Дорофеева, которая ранее рассказала о своем распорядке дня на карантине, поделилась, что помогает ей расслабиться.

Артистка призналась, что в современном мире трудно найти время, чтобы прийти в себя и обрести духовное равновесие. В связи с этим на карантине Надя попробовала заняться медитациями.

«Мы все живем в век тревожности. И чувство душевного равновесия меня посещает слишком редко. А успокоительные пить как бы можно, но сколько можно. Так у меня появилась медитация. Все, кто практикует знают, как сильно это меняет вашу жизнь. Все началось с тренировки с Александрой Годяевой. Это была медитация в движении. Помню, как поняла, что совсем не дышу. Все время в зажиме. Трудно было глубоко вдохнуть, и только под конец занятия я почувствовала полное расслабление. Классное чувство», — призналась она.

Во время карантина Надя скачала специальную программу и теперь она засыпает и просыпается с медитацией. Засыпать Надя стала очень быстро, она чувствует, как ее мозг и тело расслабляются, передает tochka.net.

: newformat.info