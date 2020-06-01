Поліція оголосила план-перехоплення лише через кілька годин після перестрілки в Броварах

Вже коли більша частина влаштували розбірки зі стріляниною бандитів успішно зникла, підлеглі Авакова приступили до дій. Затримати на місці НП вони зуміли лише 10 осіб. Та й то, судячи з усього, тільки для того, щоб було про що відрапортувати начальству.

Через п’ять з гаком годин після перестрілки в МВС відзвітували про «блискуче проведеній роботі» і затримання ще одного зловмисника.

Трохи пізніше у відомстві заявили про введення в Київській області плану-перехоплення. Таке рішення прийняли вже після того, як всі зальотні учасники бійні з інших регіонів цілком могли виїхати дуже і дуже далеко. Чому правоохоронці не проводили спецоперацію вчасно, невідомо.

«Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів по встановленню та затриманню учасників інциденту. Зараз затримано 11 осіб”, – заявили в прес-службі МВС.

Крім того, у копів підозріло зменшилася кількість поранених. Якщо раніше вони говорили про трьох «трехсотых», то зараз, за офіційними даними, в перестрілки постраждали двоє.

Також копи зуміли встановити машини, на яких їхали зловмисники. Правда, пошук їх ведеться тільки в межах Броварів, Києва та столичної області. При цьому номери авто для того, щоб пересічні громадяни могли допомогти їм знайти зловмисників, менти не називають.

Пізніше копи відрапортували про нових затриманих. П’ятеро учасників ранкової перестрілки в Броварах були зупинені на під’їздах до Вінниці. Ще п’ятьох бандитів взяли в Житомирській області.

Вінниця на зв’язку

В лісах під Житомиром

Нагадаємо, сьогодні вранці десятки бойовиків, які перевізників маршрутів «Київ — Бровари» влаштували масштабні розбірки зі стріляниною. Конфлікт пов’язаний з тим, що призначений Зеленським губернатор Київської області по-своєму перерозподілив ліцензії на здійснення перевезень.