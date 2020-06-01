Суд над затриманими учасниками стрілянини у Броварах буде в суботу

Більшості затриманим учасникам бійки вже пред’явили підозри

У суботу, 30 травня, відбудеться судове засідання, в ході якого затриманим через перестрілки в Броварах оберуть запобіжний захід. Поліція зажадає обрати для учасників бійки арешт без можливості внесення застави.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

Так, за словами міністра, більшості затриманим учасникам бійки вже пред’явили підозри по 208 статті Кримінального кодексу.

«28 учасників затримано, з них — 22 пред’явлені звинувачення. Вони фактично заарештовано 208 статті арештовані. Дуже розраховуємо, що за підтримки прокуратури в судах завтра їм буде винесено безальтернативний арешт і ці люди надовго сядуть у в’язницю», — заявив Аваков.

Глава МВС повідомив, що на сьогоднішній день три людини знаходяться в лікарні з пораненнями.

«Вони будуть жити. Це учасники цієї перестрілки. Ми фіксуємо, що кілька дробів, одна куля потрапили до вікна місцевих жителів. Тому ми кваліфікуємо події як тяжкий злочин, вчинений групою осіб. Саме я повинен зробити так, щоб ці люди сіли у в’язницю», — додав Аваков.