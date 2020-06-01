Зґвалтування в Кагарлику: 60 співробітників відділу поліції вивели під внештат

У відділення наберуть нових поліцейських

У Кагарлицький відділ Нацполиции Київської області планують набрати нових поліцейських особового складу. Близько 60 осіб вивели під внештат після скандалу навколо зґвалтування у відділі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

За його словами, в Кагарлицком відділенні Нацполиции під внештат вивели всього близько 60 осіб особового складу. Правоохоронці намагаються встановити причетних до злочинів працівників Кагарлицького відділу Нацполиции.

«Двоє поліцейських арештовані, підрозділ це повністю розпущено. Кожен з них виведений за штат. Це близько 60-ти чоловік. Ми приймаємо рішення, хто з них міг бути причетним або хоча б знав про совершавшемся факт. Всі співробітники далі будуть нові», — заявив Аваков.