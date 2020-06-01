Эмилия Кларк покорила поклонников откровенной фотосессией

Эмилия Кларк, приобретшаямировую известность благодаря своей роли в сериале “Игра престолов”, и также известная как Дейенерис Таргариен, “мать драконов” опубликовала свои откровенные видео в молодежной социальной сети TikTok.
Эмилия примеряет на себя разные образы, от строгих, до откровенных. Кроме того, наблюдая за деятельностью звезды можно заметить, что молодая женщина обладает хорошим чувством юмора, и очень выразительным лицом.
Стоит сказать, что на видео в TikTok у Кларк яркокрасные губы, а плечи оголены. Из глубокого декольте соблазнительно выгадывают прелести актрисы.
В последние время все более приобретает популярность соцсеть TikTok, звезды, предпочитающие ранее размещать фото и видео в Instagram перебираются потихоньку в эту сеть.
Некоторые критикуют ее, из-за того, что там отсутствует цензура на обнаженные кадры.
Но молодежь любит “зависать” в этой новой сети. Конечно же, за поклонниками “подтягиваются” и звезды.
: glavnoe.akcenty.com.ua