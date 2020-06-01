Політика на смітті

Сьогодні в Сумах проходить заключний день конкурсу з визначення виконавця послуг з перевезення відходів, про який ми неодноразово писали.

Як нам стало відомо з достовірних джерел, переможець вже визначений. Ним стане ТОВ «Сервисресурс», яке безпосередньо належить депутату Сумської міської ради Жиленко Віталію Миколайовичу. Перемогу його підприємству забезпечили напередодні осінніх виборів мера міста.

Нинішній мер Сум планує брати участь у виборах, але рейтинг на сьогоднішній день у нього, скажімо так, не дуже, а є реально підтримуваний народом майбутній обранець.

Знаючи це, депутат Жиленко Ст. Н. запропонував мерові також виставити свою кандидатуру на виборах міського голови і тим самим відтягнути частину голосів виборців на себе, натомість на «чесно» проведений конкурс на користь його цікавить підприємства ТОВ «Сервисресурс».

Доказ цього ми побачимо сьогодні, коли ТОВ «Сервисресурс» нібито «чесно» виграє два або три лоти з чотирьох.