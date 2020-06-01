Як коронавірус вдарила по ринку нерухомості — експерт

Українці в період кризи не стали більш охоче вкладати гроші в покупку нерухомості – вони зволіли зберегти гроші, щоб якийсь час просто пожити на них.

Квартири в споруджуваних багатоквартирних будинках, тобто житло на первинному ринку, затребувані завжди. Однак у перші дві-три тижні карантину навіть «первинка» перебувала в шоці, і були закриті відділи продажів.

Про це розповідає Іван Кудояр, юрист-консультант з нерухомості, у сьогоднішній статті для «Главреда».

У цей період забудовники жили за рахунок накопиченого до карантину «жирку»: у всіх були відмінні продажу на початку 2020 року – у січні-лютому, тому вони могли собі дозволити якийсь час не продавати квартири, а витрачати ті гроші, які були зароблені до епідемії коронавіруса.

В цілому, продажі «первинки» під час карантину впали до 80%. У всіх забудовників глибина падіння була різною: у кого-то продажі впали на 80%, а у когось- на 50%.

Меншого падіння продажів забудовники досягали кожен по-своєму. Одні, якщо, наприклад, у них було 30 продажів в місяць, домагалися при закритих відділах продажів 15-ти. Це досягалося завдяки тому, що розпродували «своїм та нашим».

Інші забудовники, якщо у них не вистачало обігових грошей, проводили акцію. У кожного забудовника є в запасі кілька десятків клієнтів, які коливаються і думають – купувати конкретно це житло чи ні.

Саме таким людям телефонували і пропонували індивідуальну знижку на 10%. Вони, як правило, погоджувалися і несли гроші забудовнику.

Загалом, кожен вирішував проблеми, які виникли у період карантину, своїм шляхом.

І хоча за період карантину попит бажаючих придбати житло на первинному ринку істотно упав, зараз намітився поступове зростання – до 60% від того попиту, що був до кризи. Тобто, якщо до карантину продавалося 30 квартир на місяць, після початку карантину продажі впали до 10-15 квартир на місяць, то сьогодні продається 20 квартир. Таким чином, попит не відновився повністю, але люди вже пішли у відділи продажів і понесли гроші забудовникам.

У будь-якому випадку, я б не говорив про те, що українці в період кризи стали охочіше і активніше вкладати гроші в покупку нерухомості, щоб зберегти свої заощадження. Навпаки, коли у нас трапилася шокова ситуація, багато хто подумав: «Навіщо нам квартира? Краще зберегти гроші в наявності, і так хоча б якийсь час прожити».

Тим більше, новобудови – це така штука, в яку вкладаєш гроші сьогодні, а отримуєш нерухомість тільки через два роки. А у нас в країні за два роки багато чого може змінитися, і не можна бути впевненим, що буде через такий термін…

Тому багато хто подумував купити квартиру, спочатку злякалися кризи, а тепер починають потроху відходити від шоку.

Доля новобудов у період карантину – це окрема історія. Новобудов у нас багато, і вони різні. Одні забудовники зуміли скористатися періодом карантину для здійснення будівельних робіт, інші – навпаки, знайшли відмовку: «Карантин – гроші не несуть. Все погано: з замовленнями погано, з будівельниками – погано…».

Однак надійні забудовники навіть не відчули струс у зв’язку з коронавірусом і карантином – вони пройшли цей період, як танк через купини. А маленькі і слабенькі забудовники, звичайно, будуть нарікати на карантин. Адже ті, що працювали «з коліс», тобто до них у відділ продажів звертався покупець, заносив їм мільйон гривень, тоді вони і працювали, а не заносив – вони на час «заморожували» будівництво, – це не забудовники, а тимчасові.

В цілому, у нас близько 40% забудовників – це цілком надійні компанії, які володіють чималими коштами, щоб пробути в карантині півроку і не зменшили обертів. 20% – ніби з грошима, але все одно відчувають коливання ринку у зв’язку з карантином. А 40% забудовників – це або ті, хто живуть «від покупця до покупця» і почувають себе дуже добре в період карантину, або такі, як Укрбуд, які почуваються погано в будь-які часи.

Що буде з цінами на «первинку»? Житло на первинному ринку поступово підвищується в ціні вже кілька років, починаючи з 2017 року. За моїми прогнозами, якщо історія з карантином охолоне, про обмеження забудуть, і економіка запрацює нормально через два-три місяці (в нові хвилі коронавіруса я не особливо вірю, але це вже інша історія…), ціни будуть трохи підніматися, тому що попит на нові квартири є.

Однак змінилася одна річ. Якщо раніше люди, бачачи надійного забудовника, готові були вкладати свої гроші вже на етапі котловану, то зараз більшість хоче, щоб будинок був або вже готовий або майже готовий. Тобто люди побоюються ризикувати і купувати нерухомість на етапі котловану, та й перспектива чекати квартиру два роки багатьох не влаштовує.

Що стосується «вторинки», то за перший місяць карантину попит на неї упав на 70-80%. Все завмерло: було настільки тихо, що навіть задатків ніхто не давав. А зараз поступово «вторинка» почала продаватися: якщо ціна більш-менш адекватна, то квартиру обов’язково куплять.

Так що і вторинний ринок за останній час теж ожив.

Оцінювати вплив карантину на ціни на нерухомість на вторинному ринку важко. Все-таки потрібно почекати до середини літа і оцінити те, як будуть розвиватися події в цей період. Адже хто-то міг продавати квартиру за 100 тисяч доларів, а зараз психанув і продав її за 80 тисяч – всі в захваті заговорили про те, що ціни на «вторинку» впали на 20%.

Проте одна квартира – це ще не тенденція. Потрібно, щоб сто квартир було продано на 20% дешевше, тоді буде ясно, що ринок впав. Поки що ми спостерігаємо лише точкові операції, а такі рівнятися не можна, як не можна, виходячи з них, робити висновки про загальні тенденції.