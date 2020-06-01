Глава Моз Максим Степанов підсунув прем’єру сфальсифіковані документи

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов подав на підпис прем’єр-міністру документ, який відрізняється від зачитаного їм на засіданні Кабміну в середу, 27 травня.

Про це повідомляє народний депутат від партії «Голос» Олександра Устінова на сайті «Української правди».

За її словами, Степанов вирішив обдурити всіх і навіть свого «шефа» — прем’єра Дениса Шмигаля. Справа в тому, що глава Моз зачитав під стенограму один документ, а на підпис дав інший. При цьому різниця в документах – кардинальна і буде коштувати пацієнтам чималих грошей.

Устинова пояснила, що з 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, згідно з яким всі лікарні протягом останніх двох років повинні були автономизироваться. Це дозволяє медустановам вільно розпоряджатися своїми фінансами і підбирати кадри. В Україні майже всі лікарні пройшли такі трансформації.

Таким чином 1 тис. 653 лікарні другої ланки в країні перейшли на нову систему оплати «за послугу». Для цього необхідно було лише пройти процедуру автономізації, підключитися до електронної системи і підписати угоду з Національною службою здоров’я (НСЗУ). Всі комунальні лікарні ці умови виконали, крім двох київських медустанов.

«Деякі «круті» столичні лікарні вирішили, що закони їм не писані — і не проходили необхідні процедури. Чому «круті»? Тому що Кабінет міністрів вирішив у двох столичних лікарнях не просто змінити правила, але й дати їм можливість заробляти на ті послуги, за які вже і так платить держава», — пояснила народна обраниця.

Це означає, що лікарні спочатку отримують гроші від НСЗУ за надану допомогу пацієнту, а потім можуть змусити заплатити його ще раз.

Устинова стверджує, що така афера стала можливою завдяки Степанову, який сфальсифікував документи. Мова йде про зміни до постанови № 391, які виводять з-під дії закону дві лікарні Києва: Центр мікрохірургії ока та Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

У зачитаному міністром документі йдеться, що уряд зобов’язує зазначені медустанови укласти договори з НСЗУ незважаючи на те, що вони не автономизировались в зазначений строк.

Документ, зачитаний Степановим на засіданні

Проте у документі, який потім надіслало Міністерство охорони здоров’я, вже абсолютно інший текст. В ньому йдеться не просто про укладення договору з неавтономизированными столичними лікарнями, а про те, що послуги, оплачені державою, все одно залишаться платними для пацієнтів.

«Уявіть, крім виключення для двох окремих лікарень з числа майже 2000, які порушували правила, їм ще й прописали подвійну оплату їх праці!», — підкреслила нардеп.

Документ, який надіслав Моз, як проголосований Кабміном

Вона додала, що, судячи з декларацій керівників даних медустанов, вони явно живуть не на свою зарплату. Зокрема, глава Київського центру репродуктивної та перинатальної медицини В’ячеслав Камінський володіє елітним будинком під Києвом, кількома квартирами і автомобілями.

Керівниця Центру мікрохірургії ока Любов Денисюк задекларувала декілька земельних ділянок, будинок під Києвом, квартиру з гаражем в Болгарії і джип «Прадо».