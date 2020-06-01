Єрмак буде домагатися відставки Трофимова

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заспокоївся на рахунок своєї відставки і завдав у відповідь удар по своєму першому заступнику Сергію Трофимову, який в інтерв’ю Дмитру Гордону відповів «так» на запитання, чи очолить він ВП, якщо це запропонує Президент Володимир Зеленський.

Єрмак сказав, що любить ієрархію, а Трофімов — його заступник і повинен займатися своєю регіональної роботою.

“Нерідко думки подібного штибу відволікають людей від якісного виконання тієї роботи, яку вони повинні робити вже зараз. На робочому місці, а не в мріях”.

Що стосується всього іншого — «в тому числі думки моїх заступників… Їх я, зрозуміло, не контролюю«.

Прихована війна між Єрмаком і Трофімовим йде давно. Трофімов сказав в інтерв’ю про підготовку проти нього брудної провокації. Це був натяк на інтриги Єрмака. Відповідь Єрмака Трофимову — це перехід війни між ними в публічну стадію.

Положення Єрмака зміцнилося, тому що Володимир Зеленський не любить, коли на нього тиснуть, і часто діє навпаки. З цих міркувань він захистив Єрмака на прес-конференції і показав їх взаємодія журналістам (з обвалившимся мостом). Заспокоєний Єрмак зайнявся видавлюванням Трофімова на регіональні вибори, які той може провалити.

Ми писали, що в Офісі Президента думали, ніби Володимир Зеленський майже дозрів для прийняття рішення по Андрію Єрмаку, і треба його тільки м’яко підштовхнути до фінального кроку: залишити Єрмака парламентером з Росією, але звільнити від посади голови ОП. З цим була пов’язана публічна активність заступників. Два претендента на заміну Єрмака — Юрій Костюк та Сергій Трофімов одночасно виступили з великими інтерв’ю.

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