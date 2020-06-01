Як Кремль «зливає» топ-терористів ОРДЛО

Якщо з засновником банди «Привид» надійшли «чисто конкретно» безпосередньо в Луганському СІЗО, то Пушилина і його коханку «мочать в сортирі» поки лише віртуально. Ключовим у старті нової епопеї стало 26 травня.

В огляді видання «Ділова столиця» — головні події за останні сім днів, що відбулися на території окупованих районів Донбасу

«Серпень» передає привіт Мозговому

Важлива звістка з захоплених Росією територій Донеччини та Луганщини прийшло з самого початку тижня, що минає. Так, 24 травня в СІЗО окупованого Луганська був знайдений мертвим знаковий бойовик «першої хвилі» Олександр Костін, більш відомий по кличках «Серпень» та «Батя», повідомлення про це масово заповнило інформпростір 25 травня.

Знаковості новини додавав той факт, що цей персонаж був одним з творців в 2014 р. бандформування «Привид», яким до своєї ліквідації в травні 2015-го верховодив чи не найбільш відомий «польовий командир ЛНР» і «герой Новоросії» Мозковий.

Хоча звірства «примар» в ОРЛО були настільки кричущими, що всього один епізод злочинів Мозкового і Костіна навіть став приводом для їх звинувачень «прокуратурою ЛНР» у звичайному бандитизмі. Тут варто нагадати, що мова йшла про те, як на початку травня 2014-го вже окупованих до того часу районів Луганщини підприємець з Антрациту Олег Бурыхин намагався вивезти свою сім’ю в Росію до родичів, але «примари» перегородили КамАЗом дорогу і за наказом своїх ватажків відкрили вогонь на поразку. В результаті сам Бурыхин і його дружина Ірина загинули на місці, а їх 10-річна дочка Ліза, отримавши важке поранення в голову, дивом вижила.

Як встановив через шість років «суд ЛНР», причиною таких дій Мозгового, Костіна і їх підлеглих було банальне бажання (успішно реалізоване, до речі) забрати знаходяться в джипі Бурыхина 300 тис. грн, за що Бате і впаяли в лютому 2020-го 14 років в’язниці. Якщо б «всенародний герой» Мозковий був досі живий, йому дали б стільки ж, як і співучаснику Костіну. Або, можливо, навіть більше — так би мовити, «за організацію злочину».

А так «прокуратура ЛНР» хіба що вказала, що «відносно Мозкового А. Б. відмовлено в порушенні кримінальної справи у зв’язку зі смертю». Тепер же Серпень, якого, до речі, замели ще в серпні 2018-го і вибили йому «на підвалі» всі зуби, зможе передати в пеклі полум’яний привіт і Мозговому з Дремовым, і Гіві з Моторолою, і Захарченка з Болотовим, і всім іншим ліквідованим «героям Донбасу».

Сеанс луб’янського саморазоблачения

У всій цій історії з умертвінням Костіна особливо показова реакція на неї пропагандистських ресурсів. Одним з перших звістку про події у Луганському СІЗО передав небайдужий до «Августу» «козачий отаман» Конкін, за даними якого «Батю» просто вбили в одиночній камері. З натяком на всемогутню ФСБ і на її місцеву філію під ніком-легендою «МГБ ЛНР». Після чого в «ватних» акаунтів в соцмережах почала наростати, само собою, масштабна хвиля зради, що просочилася навіть топові російські ЗМІ. І ось тут-то на анонімному Телеграм-каналі «Луганський інсайд» з’явилося «роз’яснення», що раптом стали всі цитувати, а ті російські ЗМІ, які до цього поспішили з новиною, — її редагувати ключі «єдино правильної» версії.

Написали ж на цьому Телеграм-каналі наступне: «З-за карантину Серпень був поміщений в одиночну камеру. Він був людиною нездоровим — у нього був цукровий діабет, а лікування йому в СІЗО не проводили. За наявними даними, останнім часом у нього було два серцеві напади. Вчора у нього стався черговий напад, в результаті чого він помер». Тобто ніякого вбивства — Костін сам помер, бо був дуже хворий. Плюс неувага тюремників, занадто захопилися дотриманням карантинних заходів в умовах епідемії коронавіруса.

Одним словом, ліквідатори Серпня хвацько переклали вину як на самого ліквідованого, так і навіть на модну нині хвороба COVID-19. Втім, тим самим автори всієї цієї інформаційної многоходовочки провели власний сеанс саморазоблачения. По-перше, вони де-факто підтвердили, що це справа рук спецслужб РФ, і мова йде саме про знищення відіграв у п’єсці «Російська весна» матеріалу. По-друге, черговий «сигнал Батею» цілком зрозумілий і очевидний — базовим сценарієм для топ-колаборантів залишається їх демобілізація з війни на Донбасі тільки через свій труп під лейтмотивом «він занадто багато знав». Ну і, по-третє, паралельно була розкрита уявна анонімність «Луганського інсайда», якому тепер сміливо можна оновити логотип з додаванням трьох букв — або ФСБ, або МДБ. Як кому подобається, тим більше що в цьому немає, по суті, ніякої різниці.

Злив «запасного аеродрому» Пушилина

Якщо з засновником банди «Привид» надійшли «чисто конкретно» безпосередньо в Луганському СІЗО, то Пушилина і його коханку «мочать в сортирі» поки лише віртуально. Ключовим у старті нової епопеї стало 26 травня. Саме в той день у ряді російських ЗМІ з’явилася цікава новина про «особливих відносинах» ватажка російської окупаційної адміністрації в ОРДО і «глави МЗС ДНР» Никоноровой. Правда, для знаючих людей вся ця «любов-морква» двох кремлівських маріонеток не стала такою вже сенсацією, як і наявність у них російських паспортів. А ось злитий адресу прописки на російських просторах Пушилина і Никоноровой, причому в одній і тій же квартирі, потішив і широкі верстви населення, і фахівців, і, звичайно ж, різні компетентні органи у всіх куточках планети.

Отже, прописана ця парочка донецьких топ-колаборантів за адресою: Ленінградська область, Виборзький район, селище Первомайське, вулиця Радянська, 13А, квартира 63. При цьому якщо адреса Пушилина прямо зазначено у викладеному в мережу копії свідоцтва про реєстрацію за місцем перебування, яка триватиме до 19 грудня 2020 р., то аналогічна прописка Никоноровой підтверджена в паспорті реєстрації на території РФ транспортного засобу, яким виявився «Мерседес» елітної моделі.

В наявності — такий собі «запасний аэродромчик» в 70 км від Пітера з належними віп-аксесуарами, але тепер його місцерозташування повністю розкрито з блискучим авто на додачу. Так що потрібно спішно міняти і те і інше. До того ж немає жодної гарантії, що будь-яке нове пушилинское «гніздечко» також не буде негайно злито. А все, мабуть, тому, що з відходом від кураторства ОРДЛО Суркова, геть програв Луб’янці внутрішньовидову боротьбу «веж Кремля», Пушилин просто позбувся «даху», а нового так і не зміг знайти.

Автор: Олег ПОЛІЩУК, оглядач; DsNews