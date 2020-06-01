Який популіст чи потрібен Росії

Не варто думати, що дай народові волю, — він одразу ж вибере якогось фашиста. Люди сьогодні хочуть справедливості та усунення олігархів від влади.

Тридцять років тому, 29 травня 1990-го, Борис Єльцин був обраний головою Верховної ради Росії. Через рік він став президентом. А після серпневого путчу і біловезьких угод — фактичним правителем країни.

Сьогодні історія сходження Єльцина до влади — це кращий приклад, який демонструє, хто і чому перемагає в Росії на вільних виборах. Не підтверджуються фактами, які запускаються з Кремля страшилки щодо того, що народ обов’язково проголосує за фашистів. Але не підтверджуються і ілюзії щодо здатності товариства зробити розумний, раціональний вибір. Мотивація електорату набагато складніше.

Єльцин в першу чергу був популістом. Ніхто в 1990 році не міг бути впевненим у тому, що він почне проводити ринкові реформи. Навіть у серпні 1991-го, коли країна підтримала його в боротьбі з ГКЧП, ринкова орієнтація президента була очевидною. До того часу він жорстко виступав проти панування союзної чиновництва, пропонував підприємствам переходити в юрисдикцію Росії і підтримував програму «500 днів», але був оточений з усіх боків такими махровими партократами і силовиками (Силаєв, Скоков, Лобов, Петров, Коржаков), що перспективи радикальних реформ при ньому виглядали сумнівними.

Популізм, який потрібен був тоді російському суспільству, не міг прийняти фашистську або навіть націоналістичну форму. Народ прагнув не до реваншу за програну гонку озброєнь і не до відродження імперії, а до нормального людського життя, при якій можна спокійно працювати, заробляти гроші і купувати товари без талонів і довгих черг. В особі Єльцина люди проголосували за майбутнє, в якому правити економікою будуть не осточортілі бюрократи, а самі підприємства, трудові колективи.

Чому Єльцин у результаті вибрав перехід до ринку, хоча дуже погано розбирався тоді в різних моделях економіки? Думається, тому що цей вибір був найбільш адекватний бажанням його виборця. Цілком можливо, що якби Борис Миколайович здогадувався, наскільки важким виявиться шлях, він направив свій популізм в іншу сферу. Але Єльцин, як і його народ, перспективи розумів смутно і пішов по тому шляху, який здавався абсолютно природним. Всі говорили: «Ринок, свобода, самостійність». І президент дав саме те, про що говорили.

З цієї ж причини він влаштував потім високу інфляцію, що паралізував на кілька років можливість нормального розвитку. Всі казали: «Дайте нам грошей, кредитів, дотацій». І глава держави став їх давати, не зіставляючи кількість розданого з реальними потребами економіки в грошовій масі. Єльцин йшов за побажаннями народу і тоді, коли вони були розумні, і тоді, коли вони виявлялися помилковими.

Може популіст піти проти народу? Так, звичайно. Завжди існує небезпека, що ми проголосуємо за одне майбутнє, а наш обранець влаштує нам зовсім інше. Однак імовірність цього все ж значно менше, ніж ймовірність проходження за народними сподіваннями. Президенти не шукають складних шляхів. Вони хочуть подобатися виборцям і вигравати вибори. А для цього необхідно вловлювати бажання мас і робити саме те, чого вони хочуть.

Провали народних обранців набагато частіше пов’язані не з свідомим поворотом в бік непопулярних реформ, а з тим, що Віктор Черномирдін одного разу висловив знаменитої фрази «хотіли як краще, а вийшло як завжди». Тобто президент разом зі своїм народом рухається по простому, привабливому, світлого шляху, але з часом виявляється, що небезпечні і складні повороти ховалися у мороці.

Можна зрозуміти, що хоче російське суспільство зараз? Думається, краще за всіх це вловлює Олексій Навальний. Є масовий запит на справедливість, на знищення олігархій. Нашу бідну, убогу, застійну життя зазвичай пов’язують саме з «поганими боярами», оскільки це найбільш просте і зрозуміле широким масам пояснення. В той же час мало хто всерйоз прагне до відновлення брежнєвської економіки дефіциту або до сталінської мілітаризації, доводящей народ до злиднів. Навіть ксенофобія в нашому суспільстві не дуже популярна — що швидко зрозумів Навальний, який починав свою політичну кар’єру як поміркований націоналіст, але сьогодні вже не використовує зброю зі старого арсеналу.

Усунення олігархії неможливо без демократизації. В автократіях олігархії швидко відтворюються, часом в абсолютно новому складі. І той популіст, який прийде до влади після Путіна, повинен буде це врахувати.

У народі немає сьогодні запиту на демократію в прямому сенсі слова, як не було запиту на ринок 30 років тому. Тоді хотіли повних прилавків, а шлях до них лежав через ринок, який став вибудовувати Єльцин. Сьогодні хочуть справедливості, але шлях до неї лежить через демократизацію. І після Путіна вона, швидше за все, почнеться.

Звичайно, як і 30 років тому, дорога до нової мети виявиться тернистою. Народ швидко виявить, що життя не стає краще від розкуркулення олігархів. І багато хто скаже, що зовсім не такий справедливості очікували. Але навряд чи при цьому більшість захоче повернути назад. А найголовніше: навряд чи захочуть зробити крок назад еліти, які виграють від того, що зникне вузький шар підгодованих Кремлем олігархів, извлекающий ренту з свого становища і перекриває шлях наверх новим політикам, підприємцям, журналістам.