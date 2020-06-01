СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору

Житомирські новини – Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.

Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.

Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та нелегальну лінію з розливу продукції.

Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.

: novini-zt.info

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