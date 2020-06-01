У ФДМУ оцінили збитки «Центренерго» в 2 мільярди

Фонд державного майна України має намір приватизувати «Центренерго» у другому кварталі 2021 року. Як повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко в коментарі Reuters, потрібно вибрати радника з питань приватизації.

«Це буде консорціум чи інвестиційний банк, який буде виконувати всі необхідні процедури для підготовки підприємства до приватизації», — сказав Сенниченко.

Глава ФДМ додав, що попередній менеджмент відмовився публікувати звітність за 2019 рік. Сенниченко оцінює збитки компанії в розмірі понад 2 млрд грн. За його словами, вартість компанії можна буде визначити тільки після аудиту.

Нагадаємо, 29 травня Сенниченко представив колективу «Центренерго» нового виконуючого обов’язки генерального директора підприємства Олександра Корчинського.

Раніше того ж дня наглядова рада компанії на засіданні, яке проводилось у приміщенні ФДМУ, прийняв одностайне рішення про припинення обов’язків генерального директора Володимира Потапенка та призначення Корчинського в. о.

Сенниченко у своєму Facebook назвав інцидент «блискавичної операцією».

«Ми повернули під контроль держави «Центренерго». Незважаючи на всі опір: судовий тролінг, неодноразове мінування будівлі Фонду держмайна, тиск на наглядова рада. Ми зробили висновки після попередньої невдалої спроби призначити нового керівника компанії і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та подання нового керівника «Центренерго» Олександра Корчинського. Все це буквально за чотири – п’ять годин», – написав глава ФДМУ.

При цьому він визнав, що держава сьогодні не має чіткого уявлення про те, що відбувалося на підприємстві.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Корчинський отримав посаду не з-за своїх управлінських якості в ході конкурсного відбору, а завдяки своєму приятелеві Сергію Слепканю — позаштатному раднику голови Фонду держмайна та голова наглядової ради «Центренерго».

«Центренерго», яке включило в роботу газомазутний блок, розпочавши закупівлі газу у «Юнайтед Енерджі», яке також здійснює постачання енергоресурсів підприємствам Ігоря Коломойського.

В тему: Вугілля-привид, збитки, прокладки. Чому «Центренерго» залишається під контролем Коломойського і що відбувається на підприємстві

SKELET-info

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У ФДМУ оцінили збитки «Центренерго» в 2 мільярди оновлено: 1 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0