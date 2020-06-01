Криклій розповів, коли Україна відновить міжнародне авіасполучення

З 15 червня Україна відновить міжнародне та внутрішнє регулярне авіасполучення.

Про це в ефірі “Сніданку з 1+1” заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, – передає ТСН.

“Можливо, внутрішнє трохи раніше. Зараз теж над цим працюємо”, – сказавши він. Йдеться про найпопулярніші туристичні напрямки, говорити міністр.

Зокрема, про Туреччину, Грецію, Кіпр, Грузію.

“Більш точні дані протягом тижня озвучимо”, – пообіцяв Криклій. За його словами, поки точно не буде відновлюватися авіасполучення з Італією та Іспанією, виходячи з епідситуації, яка там спостерігається.

“Ми відкриваємо напрямки, виходячи з двох умов. Перша – якщо країни відкриваються щодо нас. Друга – епідеміологічна ситуація”, – заявив міністр. Він також заявив, що зараз опрацьовується рішення, щоб туристи в аеропорту проходили тест на коронавірус.

“Це зручніше, ніж 14-денний карантин.Його можна здати, три-чотири години – і вже можна буде виходити в місто”, – говорить глава Мінінфраструктури.