Українська делегація летить в Берлін для переговорів з Донбасу та Криму

У вівторок, 2 червня, в Берліні будуть перебувати глава Офісу президента України Андрій Єрмак, його заступник і міністри. Про це повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

Відзначається, що крім Єрмака в українську делегацію увійдуть заступник голови ВП Ігор Жовква, глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран та інші чиновники.

Відомо, що в Німеччині вони зустрінуться з міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером і міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

«У ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, безопасностную і гуманітарну ситуацію на сході України, виконання домовленостей грудневого саміту нормандського формату на рівні глав держав та урядів, за ініціативи деокупації Криму», — сказано в повідомленні.

Буде порушена також тема координації зусиль по боротьбі з наслідками пандемії коронавіруса.

По закінченні переговорів очікується спільна прес-конференція.