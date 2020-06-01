В США нашли новое лекарство от COVID-19

Американские ученые установили, что препарат Руксолитиниб, который используют для лечения детей, может помочь в борьбе с COVID-19.

Как сообщает DailyMail, к таким выводам пришли медики из больницы Цинциннати, что находится в штате Огайо. Доктор Ганг Хуанг заметил, что Руксолитиниб блокирует цитокиновый шторм, который происходит у детей во время гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. Такой же симптом часто приводит к летальному исходу у больных COVID-19.

Чтобы проверить работоспособность препарата в борьбе с коронавирусом, были исследованы 43 пациента, половина из которых получала стандартное лечение совместно с двумя дозами Руксолитиниба, а вторая половина вместо него получала плацебо.

В итоге, 90% людей, которые лечились Руксолитинибом, показали улучшение своих результатов уже через 14 дней. Во второй группе такой эффект наблюдался только у 9% пациентов. Кроме того, в первой группе за это время никто не умер.

«Это первая известная нам терапия, которая, по-видимому, эффективно работает, чтобы предотвратить цитокиновый шторм при тяжелом заболевании COVID-19, и нет никакой значительной токсичности для пациентов, которые принимают препарат по две таблетки в день», – сказал Хуан.

По словам медиков, это очень важное открытие, которое позволит уменьшить смертность до тех пор, пока не будет изобретена вакцина.

: Новости Ю