Обіцяну Зеленським іпотеку під 10% поки неможливо отримати — Мінфін

Деякі обмеження в українському законодавстві заважають запуску іпотеки під 10%, яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський — одним з найнезручніших аспектів є норми, пов’язані з пропискою дітей. Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко в понеділок, 1 червня.

За словами Марченко, потенційно можливо, що кожен українець отримає доступ до іпотеки під 10%, але на даний момент цьому заважають законодавчі обмеження, які стосуються прописки.

«Якщо в квартирі прописали дитини, банк не зможе стягнути цю квартиру при несплаті по іпотеці. Якщо вирішити це питання, це спростить багато процедур. З точки зору ставки, так, банки підтверджують, що 10% іпотека може бути», — зазначив міністр.

Як відомо, раніше в Національному банку розповіли, що для зниження ставок по іпотечних кредитах до 10% необхідно істотно знизити ставки за депозитами.

«Вести.иа» писали, що президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з нагоди річниці своєї каденції пообіцяв надати громадянам України програму іпотечного кредитування за ставкою близько 10% річних.

Так, глава держави заявив про намір на технічному рівні «дотиснути» банківську систему для розширення кредитування, в тому числі за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Це «ноу-хау» звернено до «заробітчан», які виїхали з України і тим громадянам, хто збирається покинути країну в пошуках кращого життя. Однак чому кредити «5-7-9%» не більше, ніж декларація добрих намірів – розбиралися «Вести.иа».