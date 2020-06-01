Київ в травні отримав відразу 230% норми дощів

Травень 2020 року в Києві був прохолодним і вологим. Середньомісячна температура виявилася на 2,8 градусів нижче кліматичної норми.

Зате останній місяць весни трохи компенсував недобір опадів, який спостерігався в столиці з минулого літа: їх випало 230% від кліматичної норми.

Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Так, середньомісячна температура у травні в Києві становила +12,4 градуса, що на 2,8 градуса нижче кліматичної норми.

Найхолодніше в Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +2 градусів, найтеплішим днем виявилося 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялася до + 27,6 градусів. У травні на проспекті Науки, 37 випало 122 мм опадів, це 230% кліматичної норми.

Так, останній місяць весни трохи компенсував недобір опадів, що в столиці спостерігався з червня-2019. У рейтингу найбільш вологих нинішній травень став шостим.