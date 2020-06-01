Лукашенко напередодні виборів попередив, що “майданів в Білорусі не буде”

Президентська кампанія в Білорусі не буде супроводжуватися “майданами”, незважаючи на плани якихось сил розгорнути подібні акції.

Про це заявив лідер країни Олександр Лукашенко, який буде претендувати на президентський пост вже в шостий раз.

Попередження на адресу тих, хто бажає влаштувати майдан прозвучало від Лукашенко під час зустрічі з головою Комітету державної безпеки Валерієм Вакульчиком, – передає БЕЛТА.

“Державна безпека – основа основ. І Комітету державної безпеки в цьому плані належить разом з президентом ведуча роль по захисту незалежності і суверенітету нашої держави.

Ми знаємо абсолютно цілі, які переслідують тут окремі вітродуви. Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих “майданутых” хочу попередити, що майданів в Білорусі не буде”, – підкреслив Лукашенко.