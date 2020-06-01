У Чернівцях винахідлива бабуся-зацепер прокотилася ззаду тролейбуса

Незвичайний інцидент стався у Чернівцях на минулих вихідних. Там очевидці помітили літню жінку, яка пересувалася на тролейбусі, причепившись до його сходах ззаду.

Відео курйозу опублікував паблік «Правдиві новини Буковини» на сторінці в Facebook в суботу, 30 травня.

На кадрах видно, як бабуся їде на сходах ззаду тролейбуса №9, міцно вчепившись у перила. Вона хотіла дістатися до вулиці Руська, але не мала при собі спеціально пропуску.

Проте доїхати бабусі не судилося. Вже на найближчій зупинці водій громадського транспорту зняла пенсіонерку зі сходів і прогнала. Це підтверджують опубліковані в коментарях фото.

Зазначимо, у Чернівцях епідеміологічна ситуація все ще не дозволяє пом’якшити карантин, тобто транспорт ходить в обмеженому режимі, а пасажирів пускають тільки за спецперепустками. Станом на 1 червня в регіоні підтвердили 3377 випадків зараження коронавірусом.