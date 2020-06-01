У «Слуги народу», що новим міністром культури стане екс-менеджер Коломойського

Новим міністром культури стане народний депутат від фракції «Слуга народу», колишній гендиректор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко. Про це в коментарі LB.ua повідомила нардеп «СН» Євгенія Кравчук.

Ткаченко також є головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у Верховній Раді IX скликання. Кравчук додала, що після вступу на посаду міністра замість нього головою комітету з питань інформполітики будуть рекомендувати Микиту Потураєва.

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура на своєму каналі в Telegram повідомив, що фракція підтримала кандидатуру Ткаченко майже одноголосно.

Раніше Ткаченко також називали можливим кандидатом в мери Києва. 7 жовтня 2019 він також підтвердив, що претендує на посаду голови КМДА.

Ткаченко в 1994-1999 рр. був президентом телекомпанії (продакшн-студії), «Нова мова», яка виробляла телепрограми «Післямова» і «Обличчя світу» для каналів «УТ-1» та «Інтер».

У 1996-1997 роках очолював службу новин ТСН і став заступником генерального продюсера каналу «1+1». У 1998 році покинув «1+1», зосередившись на розвитку «Нової мови».

У квітні 1999 року очолив телеканал «Новий канал», який вже в 2000 році увійшов до трійки лідерів ринку. Посаду генерального директора залишив у 2005 році.

З березня по травень 2008 року працював у Москві заступником генерального директора телеканалу РЕН-ТВ в рамках консультаційного угоди. Займався програмуванням контенту та сітки мовлення.

З серпня 2008 року займає посаду генерального директора групи 1+1 медіа, в яку входять телеканали«1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бігуді», «Уніан-ТБ», «1+1 International» і Ukraine Today, сейлз-хаус ” Плюси і компанія з виробництва телеконтенту 1+1 продакшн.

У квітні 2014 року на тлі кримського кризи і збройного конфлікту на сході України закликав українські телеканали відмовитися від трансляції російських серіалів про силовиків. Надалі виступив на підтримку законопроекту про заборону російських фільмів і серіалів, пропагували її збройні та правоохоронні сили.

На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії Слуга народу, №9 в списку.

Нагадаємо, 28 травня заступник голови Офісу Президента Юрій Костюк у коментарі LB.ua повідомив, що до кінця поточного тижня в Офісі президента хочуть сформувати шорт-лист з трьох кандидатів.

При цьому він відмовився називати конкретні прізвища кандидатур, які розглядаються на пост. «Ми думаємо не тільки про міністра, а про команду в цілому», – додав Костюк.

Він розповів, що в ОП проводять консультації з «великим кругом» представників культурного середовища і просять, щоб кожен порекомендував кандидатів у міністри.