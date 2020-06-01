У США українець, в’їхав у натовп розлючених

Стало відомо про життя протаранив натовп розлючених в США вантажівкою українця, Богдана Вечірко. Він виявився трампистом і бійцем Збройних сил України (ЗСУ), пише «Страна.иа».

Відзначається, що чоловікові 35 років, він живе в місті Отсиго в штаті Міннесота. Українець працює підрядником вантажної компанії, проте в деяких звітах значиться як безробітний. Видання вказує, що чоловік — «прихильник Республіканської партії і [президента США] Дональда Трампа», на що вказують його пожертвування. Можливо, він — громадянин США, оскільки вважається виборцем.

Вечірко вже був засуджений: його звинувачували в нападі з погрозами насильства і помилкових дзвінки в екстрену службу. Передбачається, що на батьківщині українець міг служити в армії і брати участь у військовому конфлікті в Донбасі. Така думка базується на записах чоловіки в Facebook — зараз на його сторінці видалені всі пости. Зазначається, що серед його друзів виявили військовослужбовців бригади Збройних сил України (ЗСУ).

Раніше вантажівка, якою керував Вечірко, врізався в натовп розлючених в Міннеаполісі. Повідомляється, що люди встигли зреагувати на рухомий в їх бік транспорт, розбіглися в сторони. Бунтівники побили українця, після чого його доставили в лікарню. Зараз чоловіка заарештували без права виходу під заставу.

Десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі чорношкірого охоронця Джорджа Флойда, який помер після брутального арешту.