В Україні “миші з’їли” 2700 вагонів зерна

У фонді Державного резерву провели аудит і виявили велику нестачу зерна. Збитки оцінюються в 800 мільйонів.

Аудит Держрезерву виявив нестачу зерна на суму понад 800 млн гривень. Про це повідомив радник глави МВС Михайло Апостол в Facebook.

“Майже 2 700 вагонів зерна, які мали б перебувати на зберіганні в Держрезерві, з’їли миші. Сума збитків понад 800 млн гривень”, – написав він.

Також зазначається, що у філії агентства в Чорткові в Тернопільській області на складах зафіксована недостача зерна, яке б помістилося в понад 150 вагонів-зерновозів.

Нагадаємо, 13 травня Кабмін звільнив голову Держрезерву Ярослава Погорілого.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області затримали підполковника СБУ за вимагання та отримання хабара в розмірі $2 тисяч та 10 тонн зерна.